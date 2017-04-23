Урве Пало о "бронзовых ночах": главная ошибка властей - отсутствие диалога с русскоязычными

В середине следующей недели исполнится 10 лет Бронзовой ночи - массовым беспорядкам, которые сопутствовали переносу Бронзового солдата с Тынисмяги на Военное кладбище. Почти полтысячи человек оказались за решеткой, а один человек - живший в Эстонии граждании России Дмитрий Ганин - в результате событий погиб. "Актуальная камера +" анализирует, что же было сделано неправильно со стороны властей и как избежать подобного в будущем.

"Эти дни запомнились нереальностью происходящего. Как будто это происходит не в тихом добром Таллинне, а в какие-то диких местах. Это был праздник непослушания для очень большого количества людей, которые творили эти непотребства на улице. Вдруг стало дозволенным то, что обычно нельзя. У меня немного изменилось отношение к тому, как работала полиция. Сейчас я во многом я оправдываю действия полиции. Да, я считаю, что в тот момент это было самое правильное", - вспоминает фотограф Александр Гужов.

Фотограф обе ночи провел на захваченных бушующими толпами улицах Таллинна. Впоследствии, его фоторепортаж разойдется по многим мировым новостным агентствам, а ссылка на его фотоблог попадет в топы Рунета.

"Бронзовые ночи" сделали из Олеси Лагашиной журналиста

Действия толпы крушащей родной город невозможно оправдать, но можно ли было всего этого избежать?

"В этой истории властям не хватило такта. Мы все помним цитаты и про то, что лежат там мародеры, и что Мартин Хельме за год до этого носил к памятнику венок из колючей проволоки. Это все накладывалось одно на другое и создавало абсолютно нездоровый фон для межнационального общения", - говорит главный редактор Postimees на русском языке Олеся Лагашина.

По словам Лагашиной, "бронзовые ночи" сделали из нее журналиста. Именно тогда она подала заявление об уходе с портала Delfi, где работала переводчиком.

"Я бы сказала, что в тот момент сломалось абсолютно все. То доверие, которое между нами существовало. Раньше мы спокойно существовали вместе, вместе ходили на корпоративы, но после этого пошло явственное размежевание по национальному признаку", - отмечает Лагашина.

Разделение общества по условному признаку русский - эстонец, обострение взаимного недоверия и подозрительности - те самые отдаленные последствия, которые еще долго будут давать о себе знать. Урве Пало (Социал-демократическая партия) в те времена была министром по делам народонаселения. Она считает, что главная ошибка властей в те дни - отсутствие диалога с русскоязычными и недостаток информации.

"Ко мне приходили представители русскоязычной общины - руководители культурных обществ, другие уважаемые люди. Они были очень обеспокоены тем, что у правительства зреет план поменять месторасположение "Бронзового солдата" или что-то с ним сделать. Точной информации ведь не было. И я тоже особенно не была в курсе, поскольку я не входила в правительственную комиссию, которая занималась этим вопросом", - отмечает Пало.

Таня Муравская: нужно освободиться от тяжелого прошлого

"Вспоминая о тех событиях 10-летней давности, я понимаю, что тогда мы не были действующими лицами или лицами принимающими решения, чье мнение спросили бы, посоветовались бы. Мы были объектами решения", - считает фотохудожник Таня Муравская.

Автор знаменитой инсталляции "Монументы" крайне болезненно переживала обострение национального противостояния до и после бронзовых событий. "Монументы" - это две насыпи, одна из стекла - отсылка к Монументу Свободы, другая из материала, из которого сделан "Бронзовый солдат".

"Я представила их в виде двух небольших горок и таким образом уравновесила их для себя, чтобы они получили общее значение. И хотела сказать, что в Евросоюзе нам памятники не нужны. Мы должны освободиться от этого тяжелого прошлого и думать о чистом будущем", - поясняет Муравская.

"Мы должны говорить о вещах, как они есть. И мы должны извлечь из этого урок. Чтобы такое никогда больше не повторилось. Нельзя играть с национальными чувствами, их следует уважать и с ними надо считаться. Очень легко пробудить страх, подогреть эмоции и недопонимание, если у людей мало информации", - подытоживает Пало.

За 10 лет на холме Тынисмяги так и ничего не было построена. Эта пустота красноречивее любых слов. Может быть, это и есть правильное решение.

Статистика

В ходе апрельских беспорядков всего в Таллинне и Ида-Вирумаа были задержаны 463 человека.

Перед судом предстали 108, а 91 из них получил обвинения в вандализме, еще шесть - в организации массовых беспорядков.

При этом тюремный срок получили шестеро. К условному заключению были приговорены 67 человек, из них 13 с частичным тюремным заключением. На общественные работы были направлены трое.

Самый большой штраф за вандализм составил 9600 эстонских крон, то есть, 615 евро.

По итогам "бронзовых ночей" на Эстонское государство было подано семь жалоб в Европейский суд по правам человека. В итоге, высшая судебная инстанция Евросоюза обязала власти Эстонии выплатить компенсации на сумму более чем 50 тысяч евро. Их получили четыре человека.