Во вторник горсобрание обсудит вопрос о доверии вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу

Вопрос о вотуме недоверия вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу обсудят во вторник, 25 апреля, на внеочередной сессии столичного городского собрания.

Текст вотума недоверия в конце прошлой недели подписали 18 оппозиционных депутатов из фракций Союза Отечества и Res Publica, Партии реформ и Социал-демократической партии. По их оценке, Сарапуу не справляется со своими обязанностями на посту вице-мэра.

Оппозиция считает, что система вывоза мусора, которую разработал Сарапуу, позволяет устанавливать цены, которые не поддаются никакой рыночной логике.

В марте газета Eesti Ekspress написала, что Сарапуу через своего зятя и других лиц связан с фирмами, которые в последние годы выигрывают конкурсы на оказание городу услуг по вывозу мусора.

Сам Арво Сарапуу все обвинения опровергает и причин для отставки не видит.