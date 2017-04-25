Турция нанесла авиаудары по курдам в Сирии и Ираке

Во вторник утром турецкие ВВС нанесли серию ударов по позициям курдов на севере Сирии и в Ираке, в результате чего погибло несколько человек.

Как передает Интерфакс, в результате операции, проведенной в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, были уничтожены объекты террористов Рабочей партии Курдистана (РКП), сообщил турецкий Генштаб.

Как заявили в тот же день, 25 апреля, представители курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в Сирии, в результате турецких авиаударов погибли 18 бойцов.

"Удар был нанесен по базе YPG, на которой размещены центры массовой информации и коммуникации, а также ряд военных установок", - цитирует заявление вооруженных сирийских курдов агентство AFP.

Согласно завлению в ВС Турции, таким образом Анкара пытается предотвратить попытки нелегального въезда повстанцев на турецкую территорию и контрабанды оружия. В тексте заявления также сказано, что турецкая армия продолжит операции против формирований Рабочей партии Курдистана (РПК) "до уничтожения последнего террориста". Турецкие власти преследуют представителей запрещенной в Турции РПК, скрывающихся среди иракских и сирийских курдов, передает DW.

Стоит отметить, что это был первый удар турецкой авиации по территории синджарского региона.