Российский военный корабль затонул после столкновения с торговым судном в Черном море

Разведывательный корабль российского Черноморского флота "Лиман" получил пробоину и затонул в результате столкновения с торговым судном в Черном море в 40 км от Босфора, все члены экипажа спасены.

Об этом в четверг, 27 апреля, сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

"Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло. Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - сказали в ведомстве.

Турецкое информагентство Doğan подтверждает информацию о спасении всех 78 членов экипажа. Об этом сообщила береговая охрана Турции, передает турецкое издание Hürriyet.

Инцидент произошел в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор.

По предварительным данным, причиной стала низкая видимость из-за тумана.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением судна.

Средний разведывательный корабль проекта 861 "Лиман" построен в Гданьске в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысяч тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.