В Ида-Вирумаа из-за пожара нарушено дорожное движение ({{commentsTotal}})
Как сообщает Департамент шоссейных дорог, в Ида-Вирумаа пожар мешает дорожному движению.
Недалеко от Нарва-Йыэсуу горит прошлогодняя трава на участке почти десять гектаров, к вечеру воскресенья спасатели спасатели смогли ограничить распространение огня и продолжают тушить пожар. Жилые дома пожар не затронул.
Из-за пожара нарушено движение на 9-м километре шоссе Нарва-Нарва-йыэсуу-Хийеметса.
Редактор: Надежда Берсенёва
Источник: BNS