В Ида-Вирумаа из-за пожара нарушено дорожное движение

В связи с тем, что цены на услуги по вывозу мусора в Нарве вырастут до 300%, дворы и леса приграничного города рискуют превратиться в кладбище старых вещей и отходов, считает председатель фракции социал-демократов в Нарвском городском собрании Антс Кутти, сообщила BNS пресс-служба Социал-демократической партии.