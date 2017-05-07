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В Ида-Вирумаа из-за пожара нарушено дорожное движение ({{commentsTotal}})

Спасатели и полиция в районе возгорания.
Спасатели и полиция в районе возгорания. Автор: Спасательный департамент
Разное
Разное

Как сообщает Департамент шоссейных дорог, в Ида-Вирумаа пожар мешает дорожному движению.

Недалеко от Нарва-Йыэсуу горит прошлогодняя трава на участке почти десять гектаров, к вечеру воскресенья спасатели спасатели смогли ограничить распространение огня и продолжают тушить пожар. Жилые дома пожар не затронул.

Из-за пожара нарушено движение на 9-м километре шоссе Нарва-Нарва-йыэсуу-Хийеметса.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS



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