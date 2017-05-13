LIVE: финал "Евровидения 2017" ({{commentsTotal}})
Сегодня вечером в Киеве проходит финал песенного конкурса "Евровидение". Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE ведут прямую трансляцию выступлений с комментарием на русском языке.
К сожалению, Эстония, которую в этом году представляли артисты Койт Тооме и Лаура Пылдвере с песней "Верона", не прошла в финал конкурса.
Не увидим мы на сцене и российских исполнителей - напомним, что певице Юлии Самойловой, которую Россия делегировала на конкурс, власти Украины запретили въезд в страну из-за ее более ранних выступлений в Крыму. Организаторам "Евровидения" не удалось переубедить Украину, а Россия отказалась заменить исполнителя.
Тем не менее, на сцену сегодня выйдут 26 конкурсантов, отобранных в двух полуфиналах, а также страны-основатели "Евровидения", которые всегда попадают в финал автоматически вместе со страной, принимающей конкурс.
Комментируют прямую трансляцию журналисты ETV+ Александр Хоботов и Юлия Календа.
Исполнители выходят на сцену в следующем порядке:
1. Израиль, Имри Зив "I Feel Alive"
2. Польша, Касия Мос – "Flashlight"
3. Беларусь, Naviband "Historyja majho žyccia"
4. Австрия, Натан Трент "Running On Air"
5. Армения, Арцвик Арутюнян – "Fly With Me"
6. Нидерланды, OG3NE "Lights And Shadows"
7. Молдова, Sunstroke Project – "Hey Mamma"
8. Венгрия, Йоци Папай "Origo"
9. Италия, Франческо Габбани – "Occidentali's Karma"
10. Дания, Аня Ниссен "Where I Am"
11. Португалия, Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"
12. Азербайджан, DiHaj – "Skeletons"
13. Хорватия, Жак Худек "My Friend"
14. Австралия, Исайя Фаербрейс – "Don't Come Easy"
15. Греция, Demy – "This is Love"
16. Испания, Манель Наварро – "Do It For Your Lover"
17. Норвегия, JOWST "Grab the Moment"
18. Великобритания, Люси Джонс – "Never Give Up On You"
19. Кипр, Hovig – "Gravity"
20. Румыния, Илинка ft. Алекс Флоря "Yodel It!"
21. Германия, Левина – "Perfect Life"
22. Украина, O.Torvald – "Time"
23. Бельгия, Бланш – "City Lights"
24. Швеция, Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"
25. Болгария, Кристиан Костов "Beautiful Mess"
26. Франция, Алма – "Requiem"
Подробнее с их песнями можно ознакомиться по ссылке.
Редактор: Екатерина Таклая