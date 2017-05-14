В субботу вечером Нарву окутал российский дым ({{commentsTotal}})
В субботу вечером в Нарве в районе улиц Пяхклимяэ, Раху, Кангеласте Даумани и Сепа наблюдался густой серый дым с сажей.
Спасатели неоднократно обследовали указанный район, однако источника возгорания не обнаружили, передает в воскресенье служба новостей "Радио 4".
Предположительно, дым был принесен ветром через реку Нарва со стороны России, где и находился источник возгорания.
Согласно данным эстонских властей, в Ивангороде могла гореть сухая трава.
Редактор: Сергей Михайлов