Купить билеты на самолет в Петербург на сайте Nordica пока нельзя

Технические проблемы пока не позволяют авиакомпании Nordica начать продажу билетов на рейс в Петербург в интернете. Билеты на открывшуюся с 15 мая линию Таллинн – Санкт-Петербург продаются через бюро обслуживания клиентов.

Утром в понедельник состоялся первый рейс Nordica в Петербург, однако в интернете купить билеты на него было невозможно, передает ERR Uudised. Nordica надеялась начать продажу билетов на новый маршрут до начала полетов, но технические проблемы оказались сложнее, чем предполагалось, поэтому дату, когда в интернете можно будет купить билеты, пока не называют.

Nordica летает по коду LO польской компании LOT. Между тем в направлении Петербурга эстонской авиакомпании приходится летать по коду EE, так как Россия не входит в страны авиасотрудничества. Система продажи билетов Nordica объединена с системой LOT, поэтому пришлось искать решение для добавления рейсов с кодом EE в систему продажи билетов LOT. Такого решения пока нет.

"Россия не является членом программы Open Sky. Это означает, что если бы мы летели под кодом LO, то это как Польша бы летела из Эстонии. Для того, чтобы этот маршрут открыть, пришлось использовать код ЕЕ, а согласование системы заняло больше времени, чем предполагали", – пояснил руководитель по связям с общественностью Nordica Тоомас Уйбо.

По словам Уйбо, авиакомпания надеется запустить систему продажи билетов в интернете в течение мая. Пока билеты можно купить через турфирмы и торговых представителей Nordica.