Профсоюз моряков раскритиковал назначение Лайдвеэ главой Eesti Raudtee

"Поразительно, как в Эстонской Республике принимаются решения о назначении глав госфирм. Сегодня мы читаем в прессе, что во главе госфирмы Eesti Raudtee утвердили бывшего члена правления Transiidikeskuse AS, который в последние годы стал известен общественности в связи с судебным процессом против представительской организации своих работников и представляющей Эстонскую Республику трудовой инспекции", - говорится в письме председателя EMSA Юри Лембера министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, передает в понедельник, 15 мая, BNS.

"При этом вступившие в силу судебные вердикты подтвердили, что в октябре 2015 года документом с подписью Эрика Лайдвеэ фирма Transiidikeskuse незаконно уволила доверенное лицо профсоюза, а Эрик Лайдвеэ также совершил проступки, нарушив три различных требования закона", - пишет Лембер.

"В связи с этими нарушениями трудовая инспекция назначила ему наказание, которое Эрик Лайдвеэ оспорил в суде, то есть подал на государство в суд и проиграл. И эта тяжба завершилась вступлением в силу судебного решения, оставившего в силе приговор Эрику Лайдвеэ", - добавил председатель EMSA.

"Менее чем месяц назад Харьюский уездный суд объявил вердикт, в котором установил, что Лайдвеэ в качестве председателя Transiidikeskuse AS выступал с ложными фактическими утверждениями о профсоюзе. Весной 2016 года государственный примиритель Хенн Пярн пригласил господина Лайдвеэ за стол переговоров в качестве главы Transiidikeskuse AS, но тот прислал только представляющего компанию адвоката, у которого, как выяснилось на месте, отсутствовали какие-либо полномочия представлять компанию в данном споре. Кто отвечает за назначение подобного человека главой государственного предприятия?" - спросил Лембер в письме министру Симсон.

Совет AS Eesti Raudtee, как писал rus.err.ee, в понедельник избрал генеральным директором предприятия Лайдвеэ, у которого много лет были напряженные отношения с EMSA.