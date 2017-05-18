Спасатели проверят квартиры жителей Ида-Вирумаа на предмет пожарной безопасности

Рейды с целью контроля соответствия жилых помещений требованиям пожаробезопасности в мае и июне пройдут в Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ, передает пресс-служба Спасательного департамента.

Инспектора обращают внимание, что в этом году рейды пройдут в тех квартирах и домах, куда спасатели не приходили с консультацией.

"С начала года мы консультировали жителей региона по вопросам пожаробезопасности, это значит, что у всех была возможность зарегистрироваться для бесплатной консультации, когда спасатели приходили и давали полезные советы по вопросам пожарной безопасности для каждой конкретной квартиры. Мы благодарим тех жителей, кто делал с нами совместную работу в этой сфере", - сказал руководитель бюро превентивной работы Восточного спасательного центра Майдо Нылвак.

Вдобавок осуществят инспектора и контроль в садовых товариществах, в ходе которого проверят отопительные системы и наличие дымовых датчиков.