ДТП в Нарве: пострадала 63-летняя велосипедистка

Обновлено: 20.05

В Эстонии вечером 20 мая началась акция "Ночь музеев": более 190 музеев, выставок, архивов и научных центров будут открыты почти до полуночи и посетить их можно будет бесплатно. Тема мероприятия в этом году – "Игры в ночи".