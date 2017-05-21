ДТП в Нарве: пострадала 63-летняя велосипедистка ({{commentsTotal}})
В субботу, 20 мая, в Нарве автомобиль сбил 63-летнюю велосипедистку, которая не показала рукой сигнал левого поворота.
ДТП произошло в 12:05 возле дома номер 17 на улице Графова.
Ехавшая на велосипеде 63-летняя женщина не показала рукой сигнал левого поворота и получила удар от ехавшего в том же направлении автомобиля Mercedes-Benz E 320 CDI, за рулем которого находилась 25-летняя женщина.
Велосипедистку доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Редактор: Виктор Сольц