В Кохтла-Ярве уменьшилось поступление подоходного налога

В апреле самоуправления Эстонии получили в общей сложности на 7,2% больше подоходного налога, чем в апреле прошлого года. Однако Кохтла-Ярве получило на 2,4% меньше. Финансовый директор города Вийве Кесккюла объяснила это сокращением числа налогоплательщиков в городе.

По данным Налогово-таможенного департамента, поступление подоходного налога самоуправлениям в апреле составило 78,5 миллиона евро, то есть на 7,2% больше, чем в том же месяце 2016 года.

Выше среднего — на 8,9% — был рост поступления в Таллинне. Город Тарту получил в апреле подоходного налога больше прошлогоднего на 6,7%, Пярну — на 5,1%, Нарва — на 3%, сообщает "Северное побережье".

Из крупных городов поступление подоходного налога сократилось лишь в Кохтла-Ярве — на 2,4%.

Заместитель мэра Кохтла-Ярве по финансам Вийве Кесккюла отметила, что сокращение поступления подоходного налога в апреле удивило. "Не могу назвать причины. Вероятно, дает о себе знать существенное уменьшение числа налогоплательщиков в городе, а значительного роста зарплат не произошло", — сказала она.

В то же время Кесккюла отметила, что по итогам всех первых четырех месяцев 2017 года поступление подоходного налога в Кохтла-Ярве превысило ожидавшееся на процент с хвостиком, то есть на 78 000 евро.

В бюджете города запланировано поступление подоходного налога примерно на же том уровне, что и в прошлом году. Если к концу 2016 года в Кохтла-Ярве накопилось 17,6 миллиона евро подоходного налога, то в этом году город рассчитывает получить на 0,2 миллиона евро больше.