Около 400 гимназистов Тартумаа получили навыки обращения с оружием

Трехдневный военный лагерь для гимназистов, прошедших курс гособороны, завершился в пятницу в Тартуском уезде. Школьники научились основам тактического передвижения, обращения с оружием и оказания медицинской помощи в лесных условиях.

Как передает итоговая информационная программа "Эхо дня", входящая на волне "Радио 4", в лесном лагере приняли участие почти четыре сотни учеников десяти гимназий Тартуского уезда.

"Они выучили различные уроки государственной обороны. Приобрели умения, которые помогут им справиться в лесу. А сегодняшний день мы посвятили ориентированию на местности, где ребята закрепили полученные ранее знания. Были задания по оказанию первой помощи пострадавшему, на другом участке нужно было установить друг с другом связь по радио, а ближе к концу дистанции участники упражнялись в сборке и разборке оружия и определении направлений по карте", - рассказал кадет 2-го курса Высшей военной школы, координатор лагеря по гособороне Таави Оя.

Как признаются участники лагеря, жизнь в лесу далась им нелегко.

"Вчера мы прошли 13 километров, практически без отдыха. Теплую еду мы едим только два раза в день. Помыться в лагере никак. Разве что из ведра с холодной водой. Спать приходится на полу, на матах. Ночью замерзали, сегодня вообще был ливень, у нас палатка промокла. В итоге и спать пришлось на мокром. То есть довольно сложно в моральном плане", - рассказала ученица 12-го класса Тартуской Аннелиннаской гимназии Джессика.