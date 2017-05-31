ТТУ и Silberauto подпишут договор о создании беспилотного автомобиля ({{commentsTotal}})
Таллиннский технический университет и компания Silberauto в среду подпишут договор о совместной работе над проектированием и постройкой беспилотного автомобиля.
К моменту подписания договора также будет обнародован первичный проект концепции будущего транспортного средства, передает служба новостей "Радио 4". Как ожидается, автомобиль начнет передвигаться по кампусу университета, где также будут опробованы решения так называемого "Умного города", которые помимо прочего предполагают создание автономной станции подзарядки для беспилотного автомобиля и открытую платформу обслуживания.
Редактор: Ирина Киреева