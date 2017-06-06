В апреле число посетивших Ида-Вирумаа российских туристов выросло на 21%

В апреле в Ида-Вируском уезде зафиксировали минимальное увеличение туристического потока. При этом число гостей из России выросло на 21%.

Как следует из данных Департамента статистики, в апреле 2017 года услугами гостиничных предприятий Северо-Востока воспользовались в общей сложности 14 748 местных и иностранных туристов, что на 63 человека больше, чем в тот же период годом ранее.

При этом число местных туристов продолжает сокращаться, а туристический поток из-за границы продолжает расти. Так, число внутренних туристов снизилось на 3% - с 9508 до 9217 человек. А вот зарубежный турпоток увеличился в апреле на 6,8% (354 человека) до 5531 туриста.

Особенно стремительно увеличилось в регионе количество российских туристов - на 21% или на 701 человека по сравнению с апрелем 2016 года.

Всего в апреле 2017 года в гостиницах Ида-Вирумаа останавливались на ночлег 3918 гостей из РФ.