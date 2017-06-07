В ласнамяэском McDonald’s агрессивные подростки распугивают посетителей и персонал

Администрация расположенного на улице Махтра в столичном районе Ласнамяэ ресторана быстрого питания McDonald’s бьет тревогу - в заведении регулярно собираются несовершеннолетние, которые матерятся, разбрасывают мусор, пристают к посетителям и работникам, а также наносят ущерб заведению.

Об этом в своей жалобе, отправленной в Ласнамяэскую управу, сообщил финансовый директор McDonald’s в странах Балтии Гиртс Вилдавс.

Из его письма следует, что проблемой для заведения стали компании подростков, которые с утра до вечера сидят в зале или на уличной террасе, из-за чего время от времени в ресторане не хватает места для других посетителей, которые приходят перекусить.

По словам Вилдавса, несовершеннолетние ведут себя невежливо и вульгарно, ругаются матом, бегают по залу ресторана, мешая клиентам, ломают имущество заведения и наносят ущерб имиджу McDonald’s.

Для борьбы с молодежными компаниями ресторан нанял охранную фирму, которая следит за порядком несколько часов в день, но этих усилий не всегда достаточно, чтобы успокоить подростков. Бывали случаи, когда возникали опасные ситуации и приходилось вызывать полицию.

"Многие посетители и работники не чувствуют себя в безопасности. В результате страдает и наш бизнес", - отметил Гиртс Вилдавс в письме, отправленном в районную администрацию.

Полиция выезжала на вызовы неоднократно

В Департаменте полиции и пограничной охраны rus.err.ee сообщили, что у них нет статистики о том, сколько раз полицейские приезжали в указанный ресторан, но проблема действительно есть.

"Нам известно, что несовершеннолетние собираются в этом заведении, шумят и не дают другим посетителям приятно проводить время. В летнее время подростки собираются на террасе. Некоторые из них курят и употребляют алкоголь", - признал глава участковых полицейских Ида-Харьюского отделения полиции Тарво Хандсмитт.

В конце мая для решения проблемы в управе Ласнамяэ был проведен круглый стол, в котором приняли участие муниципальные власти, полиция и представители общепита.

В стайке из 30 подростков есть 3-4 главаря

"На встрече представители McDonald’s рассказали, что у подростков есть три-четыре главаря, а всего их число может достигать 30 человек. Как будем решать проблему? Договорились, что на место будут чаще приезжать полицейские в гражданском, подключим специалистов из Ласнамяэского молодежного центра, попробуем создать социальные рабочие места специально для молодежи. В самом McDonald’s подумывают о том, чтобы временно отказаться от предоставления бесплатной услуги Wi-Fi", - рассказала пресс-секретарь Ласнамяэской управы Ольга Нигровская.

"Полиция со своей стороны сделает все возможное, чтобы установить личности молодых людей, которые регулярно проводят время в этом ресторане. В сотрудничестве с молодежной полицией и представителями молодежных центров будем искать варианты того, как предложить им лучшие варианты для досуга", - сказал Тарво Хандсмитт.

Местные жители: это подростки из социальных домов на Раадику

В самом McDonald’s комментировать эту тему по существу отказались. Однако официальный комментарий за именем исполнительного директора сети ресторанов в странах Балтии Владимира Яневского был получен.

"Эстонская полиция, реагируя на вызовы в наш ресторан в Ласнамяэ, действовала чрезвычайно отзывчиво и профессионально. В данный момент для разрешения ситуации мы плотно сотрудничаем с местным самоуправлением и полицией. Мы убеждены, что при помощи обговоренных шагов сумеем обеспечить безопасную и приятную атмосферу для всех наших гостей", - сообщил Яневский.

Местные жители видят прямую связь между появлением в районе социальных домов на улице Раадику и увеличением числа неблагополучных подростков, которые слоняются без дела.

"Определенная связь есть. Не будем этого отрицать. Проблема существует, некоторые подростки не ходят в школу", - сказала пресс-секретарь Ласнамяэской управы Ольга Нигровская.