В Кохтла-Ярве упавший металлический каркас искалечил ноги двум рабочим ({{commentsTotal}})
В Кохтла-Ярве металлический каркас упал на ноги двум рабочим. Мужчин доставили в больницу.
Как сообщила Идаская префектура, инцидент произошел 8 июня на территории одного из промышленных предприятий, расположенный на улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве. Скорая помощь доставила в больницу 45-летнего и 37-летнего мужчин.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о несоблюдении правил техники безопасности, повлекших тяжелые травмы.
Редактор: Артур Тооман