"Политрулет": футбольная лихорадка, капустное поле министров и вызывающий подозрения Сеэдер

Бывший главный тренер сборной Эстонии по футболу решил поддержать соцдемов, премьер-министр бился на футбольном поле с финнами, министры рассказывали о своем первом рабочем опыте, а новый лидер IRL публично признался в абсолютной трезвости - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Неделя прошла под знаком большого футбола. В пятницу, 9 июня, сборная Эстония в отборочном матче чемпионата мира-2018 встречалась с бельгийцами и проиграла со счетом 0:2. Активно влиял футбол и на политическую жизнь страны.

Встреча недели: сборная Эстонии посетила Рийгикогу

За день до матча футболисты сборной Эстонии побывали в парламенте, где поговорили с ярыми болельщиками - спикером Рийгикогу Эйки Нестором и депутатом от IRL Тармо Круузимяэ, который является руководителем объединения фанатов сборной Эстонии "Футбольная больница" (Jalgpallihaigla). О Круузимяэ мы много писали в предыдущем выпуске "Политрулета". Добавить можно лишь то, что свежеиспеченный парламентарий и в новом статусе не отказался от исполнения на матчах сборной хорошо знакомой украинским болельщикам песни с употреблением крепкого словца в адрес президента РФ Владимира Путина.

Кандидат недели: Тармо Рюйтли

В субботу, 10 июня, пресс-служба Социал-демократической партии сообщила, что по списку этой политической организации на местных выборах в столичном районе Пирита будет баллотироваться бывший главный тренер сборной Эстонии по футболу Тармо Рюйтли.

"Баллотируюсь, чтобы прекратить монополию Центристской партии на власть в Таллинне. Хочу в это внести свой вклад. В одиночку трудно что-то изменить в своем городе. Многие основные принципы социал-демократов уже давно были близки моему сердцу, поэтому это облегчило мне выбор", - пояснил беспартийный Рюйтли.

Главным тренером сборной Эстонии Рюйтли был с 1999 по 2000 год и с 2008 по 2013. При нем эстонская команда наилучшего результата за всю историю, пробившись в стыковые матчи ЕВРО-2012. Сейчас 62-летний Рюйтли тренирует клуб третьей лиги (пятой по силе) "Вольта". В прошлом выпуске "Политрулета" мы писали, что президентом этого клуба стал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд - один из ведущих политиков Центристской партии.

Кадр недели: Ханно Певкур

Председатель Партии реформ Ханно Певкур давал интервью "Актуальной камере" в Старом городе на политическую тему. Оказавшемуся рядом болельщику сборной Бельгии, видимо, интервью показалось скучным, и он решил его оживить. Сам Певкур сообщил, что потом пообщался с болельщиком и даже сфотографировался с ним.

Матч недели: Юри Ратас vs. Юха Сипиля

И последнее про футбол. По случаю 100-летия Республики Финляндия в разных городах Эстонии и Финляндии 10 июня прошло не менее 100 футбольных поединков между командами соседних стран. В спортивно-политическом поединке команд премьер-министров Эстонии и Финляндии, который прошел на таллиннском стадионе "Шнелли" победу со счетом 1:0 праздновали северные соседи.

Фото: Scanpix/Postimees

Воспоминания недели: первые рабочие места министров

Но не футболом единым. На этой неделе стало известно, что медиаконцерн Eesti Ekspress временно прекратил распространять свою газету при помощи детей. Связано это с тем, что Трудовая инспекция считает продажу газет детьми в возрасте от 7 до 12 лет нарушением закона.

Трудовая инспекция 31 мая составила протокол о правонарушении в отношении концерна Eesti Ekspress, который использует детский труд для продажи газет. Предприятие должно ответить до 15 июня. Окончательное решение инспекция вынесет 3 июля.

Свое возмущение действиями Трудовой инспекции в газете Eesti Päevaleht высказал бывший премьер-министр Таави Рыйвас (ныне вице-спикер Рийгикогу, Партия реформ), который в 10-летнем или 11-летнем возрасте зарабатывал карманные деньги как раз продажей Eesti Ekspress. Вспомнил о своей работе продавцом газет в 11-летнем возрасте и депутат парламента Мартин Репинский (ЦП). В его случае речь шла о региональном издании Põhjarannik.

В связи с этим портал Delfi (перевод Rus.Delfi) решил поинтересоваться у министров, когда и как они заработали свои первые деньги. Самыми популярным ответом стала работа на свекольном или капустном поле. Краткая выжимка этого текста выглядит так:

IRL

Уходящий со своего поста министр окружающей среды Марко Померанц: После пятого класса убирал парк мызы Эйнманн.

Министр социальной защиты Кайа Ива: В восьмилетнем возрасте окучивала и прореживала свеклу на колхозном поле.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу: Будучи школьником, собирал на колхозном поле камни.

Будущий министр финансов Тоомас Тынисте: Ловля мух за бабушкины деньги в пятилетнем возрасте.

СДП

Министр внутренних дел Андрес Анвельт: В 16 лет пошел трудиться учеником автослесаря.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало: В цеху Värska Vesi перекладывала бутылки с ленты в ящики (не указала, когда это было - прим "Политрулет").

Министр иностранных дел Свен Миксер: В возрасте девяти-десяти лет на свекольном или капустном поле в детском трудовом лагере.

ЦП

Министр образования и науки Майлис Репс: Вне дома получила первый рабочий опыт в 10 лет, отправившись в трудовой лагерь в Пылвамаа.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон: В 12 лет на свекольном поле в составе школьной трудовой дружины.

Министр сельской жизни Тармо Тамм: На капустном поле в возрасте восьми или девяти лет.

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И так далее:

Рубрика, в которой "Политрулет" обращает на важные новости, вышедшие в последнее время на портале rus.err.ee, к которым-то и добавить нечего. Просто читайте и получайте удовольствие!

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Свежая кровь недели: новые министры

Кабинет министров Юри Ратаса вступил в должность 23 ноября прошлого года. Уже в начале декабре правительство был вынужден покинуть центрист Мартин Репинский, которого на посту министра сельской жизни сменил Тармо Тамм. В конце мая в отставку подал еще один центрист - Михаил Корб. Его на посту министра государственного управления заменил Яак Ааб - на этой неделе он был официально утвержден в должности. А на следующей неделе сменятся еще три министра - все они представляют партию IRL. Всего у нас 15 министров, так что за восемь месяцев правительство успело обновиться на треть.

Как сказал новый лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер, смена членов правительства обусловлена не плохой работой министров, а его обещанием изменить политику партии. В большую политику вернулись Тоомас Тынисте и Юри Луйк. Сильный ход, который может и поднять рейтинг оказавшейся в сложном положении партии.

Хелир-Валдор Сеэдер, Юри Луйк, Тоомас Тынисте и Сийм Кийслер. Фото: Сийм Лыви, ERR

Тынисте - бывший яхтсмен, двукратный олимпийский призер. Вместе со своим братом-близнецом Тыну в классе "470" завоевал серебро на Олимпиаде-1988 в Сеуле (в составе сборной СССР) и бронзу - на Олимпиаде-1992 в Барселоне (уже в составе сборной Эстонии). Ряды IRL (тогда просто "Союз отечества") пополнил в 1998 году. C 2007 по 2015 год был депутатом Рийгикогу. В последнее время занимался предпринимательской деятельностью.

Луйк состоял в различных партиях-предшественниках IRL c 1992 года. В том же году был избран в Рийгикогу, но премьер-министр Март Лаар позвал его в правительство. Сначала Луйк был министром без портфеля, а затем стал министром обороны. В правительстве Андреса Таранда (1994-1995) был министром иностранных дел. С 1996 по 1999 год работал чрезвычайным и полномочным послом в странах Бенилюкса и представителем Эстонии в НАТО. С 1999 по 2002 год снова был министром обороны.

После этого опять окунулся в дипломатическую жизнь. Работал послом в США, представителем Эстонии в НАТО, послом в России. В 2015 году возглавил Международный центр обороны и безопасности. На президентских выборах 2016 года рассматривался как один из кандидатов, когда снова право принятия решения перешло к Рийгикогу. Но тогда выбор был сделан в пользу Керсти Кальюлайд.

Тынисте на посту министра финансов сменит Свена Сестера, а Луйк на посту министра обороны - Маргуса Цахкна. И еще одно изменение - министром окружающей среды вместо Марко Померанца станет депутат Сийм Кийслер. Сам Сеэдер решил в правительство не идти, а стать председателем парламентской фракции. Сестер, Цахкна и Померанц вернутся в Рийгикогу, который придется покинуть Калле Муули и Эйнару Валлбауму.

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Цитата недели: Калле Муули

"Если погода хоть как-нибудь позволит, то постараюсь в ближайшее время как можно больше играть в теннис"

(09.06.2017, Delfi, ответ на вопрос, что Муули планирует делать после ухода из Рийгикогу)

Цитата недели-2: Хелир-Валдор Сеэдер

"Я алкоголь не употребляю. Да, этим я вызываю подозрения. У меня нет проблем с тем, откуда привезти напитки к Янову дню".

(05.06.2017, Õhtuleht, ответ на вопрос, не из Латвии ли Сеэдер планирует привезти пиво к Янову дню)

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