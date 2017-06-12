С июля пациентами-должниками Ида-Вируской центральной больницы займется инкассо-фирма

Ида-Вируская центральная больница заключила в начале года договор с инкассо-фирмой Lindorff Eesti AS, которой с 1 июля она начнет передавать неоплаченные пациентами счета. По состоянию на сегодняшний день более 5000 пациентов задолжали больнице более 44 000 евро.

По словам главного бухгалтера больницы Урве Оямаа, за последние два года более 5000 человек задолжали больнице в общей сложности 44 148 евро. "Хотя средняя сумма долга на одного человека небольшая, но в целом сумма ощутимая. Основной деятельностью больницы является все-таки оказание услуг здравоохранения, а не востребование долгов", − обосновала необходимость заключения договора с инкассо-фирмой главный бухгалтер.

Пациенты задержали выплату по счетам за визит, за нахождение в больнице, а также за полученную платную врачебную помощь.

Договор о сотрудничестве с фирмой Lindorff Eesti AS, выигравшей конкурс на поставку данной услуги, был заключен в начале года, и на данный момент все подготовительные работы завершены.

"В ближайшие дни мы отправим SMS-напоминания или электронные письма всем пациентам, задержавшим оплату, чьи контактные данные у нас есть. Данные тех, кто не оплатит задолженность к концу июня, будут переданы в инкассо-фирму", – сказала Оямаа. В этом случае к сумме неоплаченного счета добавятся также расходы на взыскание долга.

Дополнительную информацию можно получить, если войти с ID-картой в э-регистратуру ИВЦБ www.ivkh.ee/v. Можно позвонить по телефона 339 5121 или написать письмо на адрес volad@ivkh.ee.