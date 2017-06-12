В Нарве в рамках фестиваля Stencibility Центр культуры украсят настенным рисунком

В понедельник, 12 июня, стартовал фестиваль уличного искусства Stencibility, в рамках которого в Нарве настенным рисунком будет украшено здание Центра культуры, а победитель конкурса "Моя первая стена" разрисует стену здания по адресу Кренхольми, 25.

Основная программа мероприятия пройдет в Тарту, однако организаторы стараются привлекать к уличному искусству и другие города Эстонии — в этом году в фестивале уличного искусства поучаствуют также Нарва, Вильянди и Ахтме.

"Мы всегда считали необходимым сотрудничать с небольшими городами, так как нам нравится идея распространения уличного искусства и мы надеемся, что сможем вдохновить местных заниматься уличным искусством и таким образом самовыражаться себя", - отметила одна из организаторов Кадри Линд в интервью для портала kultuur.err.ee.

По словам организаторов фестиваля, Нарва и Ахтме возникли сами по себе.

"В Ахтме нас позвал Свен-Эрик Мяндмаа, который переехал туда в рамках программы "Noored kooli". Ему захотелось чего-то добавить в этот маленький городок из бетона, поэтому он призвал фестиваль Stencibility на помощь. Теперь библиотека Ахтме будет украшена настенным рисунком длиной почти в 100м", - рассказала организатор фестиваля Сирла.

Эскиз рисунка, который будет нанесен на стену библиотеки в Ахтме:

"В Нарву нас позвал главный архитектор города Иван Сергеев, у которого было такое же желание, как и у Мяндмаа. В Нарве настенным рисунком будет украшен Центр культуры, а на Центральной площади будет представлена фотовыставка, знакомящая с уличным искусством", - добавила она.

Программа мероприятий в Нарве:

12 июня в 18:00 - открытие выставки об уличном искусстве на Центральной площади;

12-13 июня — победитель конкурса "Моя первая стена" разрисует стену здания по адресу Кренхольми, 25;

14-18 июня — нанесение настенного рисунка на Культурный центр;

14 июня — разрисовывание стола для пинг-понга и игра вместе с клубом Pinksi.

Программа фестиваля составлена как с расчетом на уличных художников, так и на тех, кто хотел бы побольше узнать об этом виде искусства. В Тарту будут организованы экскурсионные туры для ознакомления с уличным искусством в сопровождении гида. Кроме того, все желающие смогут и сами попробовать нарисовать настенный рисунок.

На фестиваль съедутся художники с разных уголков мира. За творческим процессом cмогут следить все желающие, но в некторых случаях это можно будет сделать только через онлайн-трансляцию на странице мероприятия в Facebook.