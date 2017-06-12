Госконтроль нашел в Narva Vesi AS нарушение антикоррупционного законодательства

В центре внимания аудита Госконтроля было выполнение антикоррупционного закона муниципальными фирмами Эстонии. В Нарве аудиторы проверяли городской водоканал, где в одной сделке они усмотрели конфликт интересов. Один из работников водоканала, участвовавший в подготовке тендера, и совладелец выигравшей тендер фирмы Ursula Maria OÜ являются братьями. Водоканал не видит в этом никакого конфликта интересов, потому что победителя тендера выбирал совершенно другой человек.

Согласно материалам Госконтроля, в январе 2015 года муниципальная фирма Narva Vesi заключила сделку с фирмой Ursula Maria OÜ на сумму 1323 евро. Один из работников муниципальной фирмы, давший техническую консультацию во время подготовки тендера, оказался братом совладельца фирмы, победившей в тендере.

По мнению аудиторов Госконтроля, это является нарушением, поскольку существовала реальная возможность повлиять на результаты сделки.

Нарвский водоканал не согласен с претензиями Госконтроля, указав на то, что сумма сделки маленькая и не требует проведения никакого тендера. Однако тендер все-таки провели, оценив четыре заявки. Фирма Ursula Maria сделала самое выгодное предложение.

Кроме этого, в водоканале отметили, что работник Narva Vesi является всего лишь техническим специалистом и не принимает участия в заключении сделок. Решение принимал совершенно другой человек, не имеющий никакого отношения к фирме Ursula Maria.

Тем не менее Госконтроль в своем отчете отметил, что нарушение процедуры проведения тендера, даже, если не было никакого противоправного деяния, является плохим знаком, поскольку увеличивает коррупционные риски.