В Нарвский колледж хотят поступить 30 абитуриентов из России

Нарвский колледж закончил прием документов от иностранных студентов. Конкурс - трое желающих на одно место. Всего поступило 48 заявлений на 15 мест для иностранцев. Большинство абитуриентов из России.

Кроме россиян в Нарвский колледж хотят поступить абитуриенты из Казахстана, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и даже Монголии.

Как рассказала Нарвской студии "Радио 4" директор Нарвского колледжа Кристина Каллас, иностранных абитуриентов больше всего интересуют программы "Инфотехнологии" и "Учитель английского языка в школе". Еще девять человек хотят быть молодежными работниками.

По мнению Каллас, для иностранцев привлекателен имидж колледжа. Поскольку колледж - часть именитого Тартуского университета, чей диплом котируется во всей Европе. Немаловажно и то, что образование для них бесплатное.

Для колледжа прием иностранных студентов — это возможность восполнить нехватку собственных студентов. "С каждым годом школу заканчивает все меньше и меньше школьников, абитуриентов становится все меньше. Однако нам нужны учителя, нужны инфотехнологи", - объяснила интерес колледжа к иностранным студентам его директор.

"Гарантии, что они останутся в Эстонии, нет. Хотя работу, например, айтишники в Эстонии могут найти легко. Наши студенты уже со второго-третьего курса работают. С учителями такая же история — школы нуждаются в новых педагогах, поэтому студентам после окончания колледжа не надо искать работу в Европе, ее легко можно найти в Эстонии", - сказала Каллас.

Первый год иностранцы будут учить только эстонский язык. "Учебные программы у нас только на эстонском языке, в отличие от Тарту, где есть программы на английском языке. Поэтому сначала они выучат эстонский, а потом продолжат изучать специальность", - добавила Каллас.

По ее словам, у колледжа есть небольшой опыт обучения россиян. "Сейчас в колледже учатся две девушки из России. Одна из них очень активная. Она за год выучила эстонский язык и уже сдала на В2. Другой девочке труднее дается язык. Она решила поехать на один семестр в Вильянди, чтобы погрузиться в эстонскую среду, - сказала Каллас. - Конечно, не у всех иностранных студентов обучение на эстонском будет идти гладко, но поскольку мотивация очень высокая, надеюсь, у нас все получится".

"Действительно, открывая двери для иностранных студентов, мы сокращаем возможности для местной молодежи. Однако мы хотим конкуренции среди абитуриентов за места. Поскольку абитуриентов все меньше и меньше, то нет конкуренции и нет мотивации. Мы хотим, чтобы эстонские студенты приложили усилия для поступления в университет. Еще важен культурный обмен. Это расширяет кругозор", - сказала Каллас.

В колледже надеются, что в будущем в их вуз будет поступать больше студентов из России. По словам Каллас, колледжу по силам принимать в год до 30 иностранных студентов.