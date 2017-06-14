Полиция закупит спецтранспорт для подавления массовых беспорядков

Департамент полиции и погранохраны в ближайшее время приобретет несколько единиц спецтранспорта — три автобуса для подавления массовых беспорядков, два конвойных автобуса и шесть внедорожников.

Все закупаемые транспортные средства должны быть новейшими, т. е. изготовленными в 2017 году, сообщил в среду, 14 июня, новостной портал ERR.

Согласно конкурсной документации, спецтранспорт должен бесперебойно работать при температуре воздуха от -30 до +35.

Конвойные автобусы состоят из кабины водителя, рабочего отсека и отделения для заключенных. Они должны иметь усиленную раму и подвеску, ударопрочные стекла и защищенные от прокола шины.

Автобусы для подавления массовых беспорядков рассчитаны на восемь мест. Часть закупаемых внедорожников должны иметь фаркопы.

Во всех транспортных средствах предусмотрены отделения для хранения оружия. Они также должны быть оборудованы специальными техническими средствами, такими как проблесковые маячки и радиооборудование.