США хотят увеличить воинский контингент в Афганистане вместе с партнерами по НАТО

Пентагон планирует на 4 тыс. человек увеличить воинский контингент в Афганистане. Часть из них должны будут составлять военнослужащие партнеров Соединенных Штатов по НАТО.

Официально об этом может быть объявлено в начале следующей недели отметило агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме, передает Интерфакс.

Как сообщалось ранее, министр обороны США Джим Мэттис подтвердил в конгрессе, что президент Дональд Трамп разрешил ему самостоятельно принимать решения относительно численности американских военных в Афганистане. Он уже наделен полномочиями по вопросам изменения численности военных США в Ираке и Сирии.

Как сообщали СМИ, Соединенные Штаты считают необходимым увеличить численность иностранного воинского контингента в Афганистане на 3-5 тыс. человек. Часть из них должны будут составлять военнослужащие партнеров Соединенных Штатов по НАТО.