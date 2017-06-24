В мае в Эстонии число браков на 40% превысило количество разводов

В мае 2017 года на территории Эстонии зарегистрировали 433 новых семейных союза, в то же время развелись 313 пар.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в мае в Харьюском уезде зарегистрировали 233 брака, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 62 и 31 брак.

Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелась 161 пар. В Ида-Вируском уезде брак расторгли 38, в Тартуском - 36 пар.

За последние 12 лет самым богатым на свадьбы был май 2015 года, когда зарегистрировали 462 брака.

А больше всего разводов пришлось на май 2007 года - 383.

Традиционно больше всего свадеб играют в Таллинне и Харьюмаа. Здесь же регистрируют и больше всего разводов.