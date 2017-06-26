В Нарвской художественной галерее 30 июня начнется "Лето"

Лето – пора отдыха. У нарвских художников это своеобразный сезон творческого подведения итогов.

На выставке представлены произведения художников, разнообразные по стилю и настроению и, на первый взгляд, не подчиненные одной теме. Однако есть нечто общее, объединяющее всех авторов – это любовь к творчеству, к жизни, желание постоянно вглядываться в окружающий мир и переносить свои впечатления на живописные и графические полотна.

В экспозиции представлены около 30 работ, выполненные в различных техниках и материалах (масло, акрил, акварель, гуашь, тушь, коллаж, текстиль, фотография ).

У нарвитян и гостей города есть возможность увидеть новые работы нарвских художников: Бориса Уварова, Геннадия Курленкова, Кузи Зверева, Анатолия Романова, Шамиля Алиева,Елены Кузнецовой , Ольги Тюриной, Веры Ланцовой , Инесы Дубовой, Ирины Сопиной, Анне Пяртель, Марии Сидоренко, Ольги Логиновой, Татьяны Сониной, Натальи Капаевой, Тамары Барбариной, Владимира Смирнова, Вадима Ерохина, Сергея Соостара и фотохудожников Ирины Кивимяэ, Валерия Болтушина и Игоря Вишнякова.