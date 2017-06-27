В Эстонии пока не зарегистрированы случаи заражения новым вирусом-вымогателем

По имеющейся на настоящий момент информации, в Эстонии пока не зарегистрировано ни одного случая заражения компьютеров вирусом-вымогателем Petya.A, который быстро распространяется по миру.

Об этом во вторник, 27 июня, сообщил Департамент государственных информационных систем Эстонии.

В сообщении отмечается, что речь идет об усовершенствованной версии вируса Petya.A, в которой используется уязвимость EternalBlue в операционной системе Windows, ставшая доступной в результате утечки весной этого года.

К настоящему моменту известно, что после перезагрузки зараженного компьютера происходит шифрование данных, а за их расшифровку хакеры требуют заплатить выкуп в размере 300 евро. О происхождении и мотивах хакеров пока отсутствуют достоверные данные.

Опасность заражения угрожает всем компьютерам с операционной системой Windows, особенно с версией Windows 7. В департаменте рекомендуют установить последние защитные обновления Windows и заблокировать использование сетевого протокола SMB 1.0 в компьютерах организации. Кроме того, действует и обычная рекомендация по регулярному резервному копированию данных.

Во вторник десятки российских и украинских компаний и госучреждений сообщили, что подверглись атаке вируса-вымогателя. Среди российских компаний, пострадавших от вируса, оказались, в частности, "Роснефть" и "Башнефть", а на Украине вирус заразил компьютеры нескольких министерств, энергетических компаний и банков. Кибератаки новой версии вредоносной программы были также зафиксированы в Германии, США, Великобритании и Дании.