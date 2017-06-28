Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube объявили войну террористам

Крупнейшие социальные сети и платформы, такие как Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube объявили о создании глобального интернет-форума по борьбе с терроризмом. Таким образом они хотят лишить террористов и экстремистов "безопасного убежища" во Всемирной паутине.

Основные усилия нового партнерства будут направлены на создание общей базы данных о террористах, разработку и внедрение новых методов обнаружения и классификации опасного контента. Руководители популярных социальных сетей пообещали добиваться активизации исследований по обнаружению "террористического контента" и обмениваться информацией с экспертами по борьбе с терроризмом, в том числе с представителями правительств и международных организаций, сообщает сайт ООН.

Инициаторы глобального форума намерены провести в партнерстве с ООН серию семинаров в Силиконовой долине и во всем мире с тем, чтобы обсудить пути активизации борьбы с терроризмом в Интернете.

Недавно в своем докладе Совету Безопасности ООН Генеральный секретарь ООН напомнил об активном использовании боевиками ИГИЛ Интернета и социальных сетей. С 2014 года ИГИЛ размещает в Интернете материалы, адресованные потенциальным боевикам-террористам, использует социальные сети для привлечения новобранцев в свои ряды. ИГИЛ прицельно ищет людей с определенными навыками.

Завязав переписку, вербовщики и пособники ИГИЛ быстро переходят на различные приложения с функцией зашифровки данных, что затрудняет отслеживание и анализ такого рода контактов в странах проживания лиц, которых они пытаются завербовать.

В Европе ИГИЛ использует свое присутствие в Интернете для поощрения сторонников к совершению нападений в странах их проживания.