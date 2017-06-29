На фестиваль танца в Нарва-Йыэсуу приедут артисты балета из европейских стран

В Нарва-Йыэсуу в четвертый раз пройдет Фестиваль танца. Мероприятие посвящено юбилейным датам знаменитых балетных танцоров, в разные годы отдыхавшим в курортном городе. Гала-концерт, на которой приедут танцоры из Бельгии, Испании, Португалии и Великобритании, состоится 2 июля в Светлом парке.

В нынешнем году фестиваль посвящены Павлу Гердту – премьеру Мариинского театра второй половины 19 века, балетмейстеру и педагогу, воспитавшему, в том числе, Анну Павлову. А так же солистам Мариинского театра Эмме Минченок (Брегвадзе), Олегу Соколову и Борису Бланкову, которые в этом году празднуют юбилеи.

Обо всех этих звездах, а также о 140-летии создания балета "Лебединое озеро" на музыку Петра Чайковского пойдет речь на видеопрезентации 30 июня , которая пройдет в конференц-зале спа-отеля "Мересуу". Начало в 16:00. По ее окончании в Краеведческом музее откроется фотовыставка "Ничем, кроме танца, не выразить чувств" - с фрагментами выступлений из различных спектаклей можно будет знакомиться в течение всего июля.

В субботу, 1 июля, состоится совместное выступление танцевальных коллективов из Нарва-Йыэсуу "Куллеркупп" и из Кохтла-Ярве "Ритм". Оба коллектива выступают в разных жанрах: народные танцы, модерн и современный танец. Все это будет представлено в совместном концерте на открытой сцене в Светлом парке. Начало в 17:00.

В воскресенье, 2 июля, также в Светлом парке в 17:00 пройдет гала-концерт молодых артистов балета из разных стран. Кроме артистов из Эстонии в Нарва-Йыэсуу впервые приедут танцоры из Бельгии, Испании, Португалии, Великобритании.