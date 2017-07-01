В Эстонии – приблизительно несколько тысяч воруют электроэнергию

У нескольких тысяч потребителей электроэнергии в Эстонии есть повод опасаться услышать стук в дверь специалистов Elektrilevi в связи с кражей электричества. В течение десяти лет компания Elektrilevi выявила более 27 000 краж электроэнергии.

Руководитель отдела надзора за потреблением Elektrilevi Тоомас Каск подтвердил, что электричество воруют постоянно.

"Для получения электричества незаконным путем есть два метода – либо переделать счетчик, чтобы он насчитывал меньше или не считал вообще, либо подключиться в обход счетчика. С установкой новых счетчиков красть стало сложнее", – пояснил Каск "Актуальной камере на эстонском языке".

Для обнаружения кражи электроэнергии больше не надо обходить провода и искать скрытые подключения. Предварительную работу делают за столом в офисе, где на компьютере сразу видно, если в районе какой-то подстанции происходят аномалии или пропажа электричества.

Сравнивая данные подстанции и удаленного считывания потребителей, легко узнать, кто, где и когда ворует электричество.

"Мы сейчас знаем приблизительно 2000 таких мест. Больше всего их в Таллинне-Харьюмаа, затем следует Ида-Вирумаа и Тарту", – сказал Каск.

Объем краж за годы все же сократился. Если раньше электроэнергии крали столько, сколько потребляют Сааремаа, Хийумаа и Мухумаа в год, то сегодня показатель сворованного электричества в Эстонии составляет 60% от годового объема электропотребления Сааремаа.