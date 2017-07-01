КаПо задержала бывшего сотрудника Госканцелярии

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала в четверг бывшего советника координационного бюро по вопросам безопасности и гособороны Государственной канцелярии Райне Ээнма. По данным СМИ, он задержан по подозрению в разглашении государственной тайны.

Пресс-секретарь государственной прокуратуры Кадри Таммай подтвердила в субботу новостному порталу ERR, что 29 июня был задержан бывший сотрудник Госканцелярии, которого Департамент полиции безопасности и государственная прокуратура подозревают в разглашении гостайны и секретной внешней информации.

"Подтверждаем, что по ходатайству госпрокуратуры Харьюский уездный суд в субботу взял подозреваемого под стражу. Поскольку уголовное производство в начальной стадии, более детально прокомментировать содержание подозрения невозможно в связи с характером преступления", - сообщила Таммай.

По данным издания Eesti Ekspress, Ээнмаа сократили из Госканцелярии неделю назад. У него были найдены засекреченные документы Полиции безопасности и Департамента информации (службы внешней разведки).

Ээнма ранее работал на различных должностях в сфере внутренней безопасности в Министерстве внутренних дел, а в последние годы – в Государственной канцелярии. Последнее место его работы - координационное бюро по вопросам безопасности и гособороны Государственной канцелярии.