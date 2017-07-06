В Силламяэ на шоссе Таллинн-Нарва застрял автобус

В четверг утром в Силламяэ на 183-м километре шоссе Талинн-Нарва произошел инцидент с участием автобуса. Никто не пострадал. На некоторое время на месте происшествия было нарушено движение.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль, незадолго до 7 утра автобус застрял на участке дороги, где проходят ремонтные работы.

По ее словам, когда полиция приехала на место, в автобусе не было ни водителя, ни пассажиров.

В настоящее время автобус уже убрали с проезжей части и движение в восстановлено. Полиция устанавливает личность водителя.