Интерактивная карта: смотри, как изменятся границы волостей после реформы!

На начавшейся неделе в ходе референдума должен решиться последний вопрос административной реформы: к какому уезду будет относиться волость Сетомаа. На данный момент цифры таковы – вместо 213 самоуправлений в Эстонии будет 79 административных единиц.

Если до реформы административная карта Эстонии выглядела раздробленной, то теперь – более упорядоченной, как можно заметить на созданной ERR интерактивной карте.

Если подвинуть белую вертикальную линию влево или вправо, можно проследить за изменениями границ волостей. Слева – старая карта, справа – новая, которая начнет действовать осенью.

Для того, чтобы жители уездов смогли узнать, как будет называться их волость, ERR сделал поисковик. Написав в графе search название волости, можно посмотреть, как будет назваться новая административная единица, в какой уезд входить и то, какие волости будут объединены в ходе реформы. Исключением является только волость Сетомаа, в отношении которой пока неизвестно, в какой уезд она войдет – Пылвамаа или Вырумаа. Это решится в ходе референдума.