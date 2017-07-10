В Красноярском крае прошел парад сету

В минувшие выходные в далекой сибирской деревне Хайдак произошло знаменательное событие - на несколько дней исчезли границы между Эстонией и Россией, а на месте двух государств возникло Королевство сету. Для маленького народа это поистине исторический момент, передает "Актуальная камера".

Традиционный парад сету впервые прошел в пяти тысячах километров от родных мест, в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.

Как известно, у сету есть свое королевство, в королевстве - король. Чем же так примечателен сегодняшний день в этой деревне Хайдак?

"На самом деле, это очень важный и исторический момент как для Сетомаа, так и для Эстонии в целом. Сету из Сетумаа приехали в гости к сибирским сету, в деревню Хайдак, к своим сестрам и братьям, которые более 100 лет назад приехали сюда из Сетумаа. И сегодня мы отмечаем день Королевства сету здесь, в Сибири!", - рассказал наместник короля сету Аарне Лейма.

Из Сетумаа на фестиваль сету в Сибири впервые приехала целая делегация. В программе - традиционные песни, танцы и, конечно, угощение. Сибирские сету стараются сохранить свою самобытность так же, как и их браться в Эстонии, хоть это и нелегко.

"Я скажу так, что сейчас культуру сохранить сложнее, потому что сейчас в школе на русском языке преподают, дети уезжают в город на работу, на учебу - тоже разговаривают по-русски. Но приезжая домой, здесь разговаривают дома на родном сету языке. Но, конечно, уже не все знают родной сету язык", - поделилась уроженка деревни Хайдак, участница ансамбля "Лилль" Марина Андреева.

Но даже уехав в миллионный Красноярск сету помнят свои корни. Сергей и его сын Никанор - наглядный тому пример.

"Я в прошлом году был в Эстонии, в Обинице. И мы взяли гармошку, смотрели, как играют девчонки - маленькие, большие. И когда приехал домой, просто купил гармонь, и начали с сыном вдвоем учиться играть. Просто на компьютере, там есть видео уроки - вот мы играем, что за год наиграли", - рассказал Сергей из Красноярска.

Когда мы были в Эстонии в прошлом году, меня очень впечатлило, что ребята моего возраста не гоняют в футбол, не чем-то еще занимаются, а на гармошке такой творческой деятельностью занимаются. Мне понравилось, как они играют, и я вот тоже решил поиграть, попробовать", - добавил сын Сергея Никанор.

Создать семью, где будут говорить на языке сету - задача потруднее, чем научиться играть на гармошке. Но молодое поколение сибирских сету смотрит в будуще с оптимизмом.