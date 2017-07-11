Владельцы отеля призвали нарвские власти убрать брошенные в центре города автомобили

Администрация отеля "Нарва" обратилась к городским властям с просьбой убрать брошенные автомобили на парковке у культурного центра "Ругодив".

Как сообщил представитель отеля Антон Филиппов, на принадлежащей городу парковке уже несколько лет находятся пять брошенных автомобилей, у трех из них спущенные шины.

"Автомобили бесхозные, у четырех из них заграничные номера. Возможно, что это угнанные машины", - предположил он.

По словам Филиппова, неприятная картина вызывает вопросы у постояльцев отеля, которые из соображений безопасности опасаются оставлять на парковке собственные автомашины.

"Это негативно сказывается на имидже нашего города. Поэтому просим принять меры по ликвидации брошенных автомобилей с данной парковки", - заключил Антон Филиппов в своем письме в мэрию и горсобрание Нарвы.

В интервью корреспонденту ERR в Нарве главный специалист по охране порядка мэрии Нарвы Дмитрий Дьяков сказал, что брошенных автомобилей на городской территории в последнее время стало меньше.

"Ситуация у отеля "Нарва" осложняется тем, что брошенные автомашины имеют зарубежные регистрационные номера. Мы можем связаться с полицией, которая по своим каналам попытается определить их владельцев и сообщить нам их контакты. Тогда мы можем с ними связаться, но с формальной точки зрения здесь нет никакого нарушения", - сказал Дьяков.