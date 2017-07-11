Между волостью Вайвара и Нарва-Йыэсуу хотят сделать регулярное автобусное сообщение

В связи с объединением Вайвараской волости и Нарва-Йыэсуу к новому году между этими населенными пунктами должен начать курсировать автобус. Сейчас жители волости могут попасть в курортный город на общественном транспорте только через Нарву. К новому автобусному маршруту хочет присоединиться и Силламяэ.

Глава волости Вайвара Вейкко Лухалайд сказал, что сегодня утверждать, когда и как будет ходить прямой автобус в Нарва-Йыэсуу и какого финансирования это потребует со стороны всех заинтересованных самоуправлений, пока рано. Однако он считает, что без такого автобуса в той или иной форме не обойтись, потому что сейчас попасть из Вайвара или Синимяэ в Нарва-Йыэсуу и обратно общественным транспортом можно только через Нарву, пишет издательство "Инфоринг".

После осенних муниципальных выборов Вайвара и Нарва-Йыэсуу станут официально единым самоуправлением. И этим самоуправлениям необходима будет своя автобусная линия.

Учитывая, что Вайвараская волость и сегодня организует два вида автобусного сообщения (регулярный школьный автобус и по мере надобности социальный автобус, которые надо будет обеспечивать и в будущем), предполагаемый маршрут в Нарва-Йыэсуу, по мнению Лухалайда, может быть реализован в трех вариантах: как классический общественный транспорт, либо как транспорт социальный, либо по смешанной схеме, когда, например, автобус утром отвезет школьников, а днем – обычных пассажиров.

Вайвараское же самоуправление должно решить вопрос о прямом автобусе Вайвара-Синимяэ-Нарва-Йыэсуу к новому году, считает Вейкко Лухалайд.

В Силламяэ обдумывают перспективы открыть прямое автобусное сообщение между Силламяэ, Вайвараской волостью и Нарва-Йыэсуу.

По словам председателя горсобрания Силламяэ Елены Коршуновой, предстоящей осенью городское собрание сформулирует позицию города относительно участия в создаваемом самоуправлениями Ида-Вирумаа центре общественного транспорта. Что же касается маршрута до Нарва-Йыэсуу, то сейчас идут предварительные переговоры с властями соседних самоуправлений, и хотелось бы запустить его уже в следующем году.