В Эстонии вступили в силу новые поправки в УК: домогательство и преследование будет наказуемо

Вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, согласно которым теперь можно жаловаться на преследования и домогательства, в том числе и сексуального характера, в полицию. До сих пор эти вопросы разбирались в гражданских судах.

Как подчеркивается в пресс-сообщении Министерства юстиции, преследование должно происходить регулярно, настойчиво и против воли потерпевшего. В этом случае можно обращаться в полицию, которая будет разбираться с этим делом. До сих пор прекратить преследования можно было только через суд.

Согласно законодательным поправкам, преследованием считаются случаи, когда человек постоянно следит за другим человеком и старается вступить с ним в контакт. Человек, за которым следят, чувствует страх, унижение или другим образом ощущает обеспокоенность. Преследователем может быть член семьи, коллега по работе или незнакомый человек.

В полицию можно теперь обращаться в случае сексуального домогательства. Например, если один человек прижимает другого к себе и трется об него интимной частью тела (эксгибиционизм или случайное прикосновение к интимным частям тела человека не считаются сексуальными домогательствами).

В случае установления факта сексуального домогательства, виновника можно будет оштрафовать или посадить в тюрьму. Домогательства рассматриваются в рамках дела о проступке. Более мягкие действия сексуального характера, которые не попадают ни под один параграф Уголовного кодекса, рассматриваются в качестве нарушения общественного порядка.

Тяжкие преступления на сексуальной почве по-прежнему рассматриваются в рамках уголовных дел.