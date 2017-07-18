Рядом с Нарва-Йыэсуу Министерство обороны строит военный объект

Местные жители напуганы возводимым по заказу эстонского Министерства обороны на границе курортного города Нарва-Йыэсуу объектом. Жители боятся, что новый объект может быть радаром и станет источником излучения. В министерстве уверяют, что это будет всего лишь мачта связи, и никакой угрозы здоровью местных жителей не представляет.

Как написал портал rus.postimees, по городу ходят слухи о строительстве радара, то есть радиолокационной станции. Местные власти не в курсе происходящего. По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, ему известно ровно столько же, сколько населению: подъездную дорогу строили не только, чтобы возить лес, но и для обеспечения подъезда к этому объекту, а что касается самого объекта, то деталей он не знает.

Руководитель коммуникационного отдела Министерства обороны Рауно Вери сообщил изданию, что строится не радар, а мачта связи, от которой не будет ни малейшей угрозы окружающей среде или здоровью людей.