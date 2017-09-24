В Нарве открываются Дни русского просвещения

Впервые в современной истории Дни русского просвещении пройдут на общереспубликанском уровне. В этом году открытие праздника впервые произойдет за пределами столицы – в Нарве.

25 сентября в Нарвском замке состоится премьера концертной программы по произведениям Исаака Дунаевского "Мелодии эпохи", которая ознаменует собой начало насыщенной двухнедельной программы. В ходе концерта выступят солисты Таллиннского музыкального театра, лауреаты международных конкурсов Вячеслав Резниченко и Яак Йэекаллас. Концертмейстер Рийна Пикани.

Программа республиканских Дней русского просвещения рассчитана на людей самого широкого круга интересов и возрастов.

В течение двух недель по 8 октября, в Таллинне, Тарту, Палдиски, Нарве и Силламяэ пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы, образовательные программы и другие мероприятия.

Впервые Дни русского просвещения состоялись в 1924 году в Печорском крае, который тогда находился в составе Эстонии. Это был национальный праздник русской культуры, призванный объединять русское население Эстонии на основе принадлежности к русской культуре и православной вере.

В конце 1930 годов одним из участников Дней русского просвещения был Вячеслав Якобс, нынешний Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий.