В Иракском Курдистане прошел плебисцит о независимости

В Иракском Курдистане завершается подсчет голосов после прошедшего накануне референдума о независимости. Точных данных пока нет, но практически никто не сомневается, что курды выбрали независимость. Соседи выступили резко против этого. Это может грозить новым всплеском насилия на Ближнем Востоке.

"Обсуждать итоги и вообще вести диалог о референдуме мы не собираемся, потому что он неконституционный", — заявил иракский премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. Он отметил, что не исключает силового разрешения ситуации, сообщает lenta.ru

Между тем, летом 2016-го Абади говорил, что референдум — бесспорное право народов, а Ирак и Курдистан в будущем смогут стать хорошими соседями.

Анкара пригрозила Эрбилю (столица Иракского Курдистана) прекращением транзита нефти. В Турции живет до 20 миллионов курдов, в стране идет вялотекущая гражданская война. Анкара опасается, что результаты референдума вызовут новый всплеск насилия и сепаратизма со стороны курдов в Турции.

С неодобрением референдума выступил и Иран. В Исламской Республике заявили, что он лишь дестабилизирует регион и создает проблемы безопасности не только для курдов, но и для всего Ирака. Тегеран закрыл небо для самолетов с территории Иракского Курдистана.