Следующей осенью в Нарве пройдет аналог фестиваля Tallinn Music Week

Организатор крупнейшего в Северной Европе фестиваля музыки и городской культуры Tallinn Music Week Хелен Силдна рассказала в передаче "Кофе+" о планах проведения аналогичного фестиваля в Нарве осенью 2018 года. Он также будет охватывать несколько площадок, куда пригласят музыкантов из европейских стран, но главная цель в том, чтобы фестиваль понравился нарвитянам.

"По своему идейному плану это мероприятие будет похоже на таллиннский фестиваль — будут различные музыкальные жанры и что-то связанное с едой, но фестиваль будет иметь не таллиннское лицо, а нарвское. Прежде всего мы задумываемся о том, как приблизить фестиваль к нарвскому сообществу. Мы хотим, чтобы он понравился нарвитянам, но при этом был международным и на него приехали гости из других стран", - рассказала организатор TMW в передаче "Кофе+".

Как отметила Силдна, при организации фестиваля она любит играть с городским пространством и смотреть на различные площадки, которые есть в городе. По словам главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева, в Нарве есть много мест, которые могли бы принять подобный фестиваль.

"Я думаю, что за год мы не построим новые площадки, но у нас и так уже много чего есть — например, регулярно проводятся джазовые вечера в колледже, есть променад, на котором есть так называемая сцена Дальберга, есть Кренгольм, куда заходишь и сразу чувствуешь, что здесь можно сделать фестиваль. В принципе, сцены будут по всему городу и будут включать как готовые здания, открытые площадки, так и внутриквартальные пространства, может быть, какие-то рестораны-бары и прочие помещения", - сказал Сергеев.

По мнению Силдна, Нарва — особенный город с вдохновляющей средой.

"Мы много встречались с активными людьми из Нарвы и они нас еще больше вдохновляют. Для меня Нарва в будущем — это европейский международный город", - считает она.

Главный архитектор города тоже согласен, что у города отличный потенциал.

"В приграничных городах наслаиваются разные культуры. В Нарве это русская и европейская культура. И это очень богатое наслоение и его просто нужно уметь эффективно использовать", - отметил Сергеев.