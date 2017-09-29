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Эстонские женщины смогут выбирать себе место службы в любой воинской части ({{commentsTotal}})

Эстония
Женщины получили возможность проходить срочную службу в армии с апреля 2013 года.
Женщины получили возможность проходить срочную службу в армии с апреля 2013 года. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В ближайшие годы на срочную службу в Силах обороны Эстонии смогут пойти больше женщин, при этом для несения срочной службы женщинам будут открыты все воинские части в стране.

Проект соответствующего распоряжения подписал министр обороны Юри Луйк, по словам которого отправляющимся на добровольную службу в Силах обороны женщинам будет предоставляться большая свобода выбора места службы.

Целью новой меры является расширение возможностей привлечь женщин на службу в Силы обороны в тех же структурных подразделениях, что и для призывников-мужчин, пояснил Луйк.

В следующем году в Силы обороны смогут пойти на срочную службу до 108 женщин.

В 2019 году в Первой пехотной бригаде на срочную службу смогут пойти максимум 39 женщин, во Вторую пехотную бригаду - 29, в Разведцентр - 2, в подразделения военно-морского флота - 4, в штабной и связной батальон - 7, в военную полицию - 15 и в тыловую службу - 12.

С 2013 года, когда женщины в Эстонии получили официальную возможность пройти срочную службу, численность женщин в Силах обороны удвоилась - в 2013 году их было 15, а в 2016 - 33.

В этом году на срочную службу может пойти 91 женщина, к нынешнему времени этой возможностью воспользовались 27.

Если в 2019 году Силы обороны пожелают взять на службу более 108 женщин, то работа призывной системы может быть реорганизована таким образом, чтобы взять на службу больше запланированного.

В 2019 году общая численность призывников в Силы обороны Эстонии может достигнуть 3200 человек.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS



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