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Йыхвиский садовод вырастил подсолнух высотой почти в 5 метров ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Алексей Федоров
Ида-Вирумаа

Одному из садоводов Йыхви минувшее лето запомнится надолго - на его участке вырос самый высокий подсолнух этого сезона - более четырех с половиной метров. Цветок рос как на дрожжах. В чем секрет рекорда, узнавал корреспондент "Актуальной камеры".

Чтобы измерить высоту растущих на участке стеблей подсолнуха йыхвисцу Арведу Йыгисоо не надо лезть на самый верх по приставленной лестнице, которая выше садовода в два раза. Измерительная лента показывает результат у корня. Однако забираться на высоту четырех метров Арведу все же приходится каждый день.

"Мне интересно проверять результаты своей работы. Я смотрю на них каждое утро и каждый вечер", - рассказал садовод-любитель Арвед Йыгисоо, и добавил, что он уже три года получал первое место по республике, в прошлом году решил, что пусть другие побеждают, а в этом снова решил попробовать.

Сейчас подсолнух вытянулся на высоту 4 метра 70 сантиметров, хотя еще неделю назад был на 15 сантиметров короче. Ранее личным рекордом йыхвиского садовода был цветок ростом 4,57 метра. Но вполне возможно в эти дни подсолнух может еще подрасти.

Рекордные подсолнухи Арвед Йыгисоо выращивает из семечек двух видов. Один привезли из Германии, а второй передали соседи. Правда у соседей почему-то выше трех метров подсолнухи не вырастают.

Редактор: Надежда Берсенёва



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