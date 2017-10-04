Пропавший в Нарве 41-летний Алексей при обнаружении нуждался в медпомощи ({{commentsTotal}})
Утром в четверг, 5 октября, в Нарве удалось найти 41-летнего Алексея, к поискам которого полиция приступила накануне, попросив помощи как у СМИ, так и у широкой общественности.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Керту Кралль, отметив, что мужчине оказывают медицинскую помощь врачи.
"Его жизни ничто не угрожает", - добавила она.
Накануне портал rus.err.ee написал о том, что нарвское отделение полиции попросило помощи в поисках 41-летнего мужчины, который ушел из дома в Нарве 1 октября и не выходил на связь с близкими.
Редактор: Ирина Киреева, Сергей Михайлов