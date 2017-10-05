В Эстонии начинается предварительное голосование на местных выборах

В четверг, 5 октября, начинается предварительное и электронное голосование на выборах в органы местного самоуправления.

Электронное голосование начнется в 9:00 на сайте valimised.ee и продлится до 18 часов 11 октября. Чтобы проголосовать в электронной среде, необходимо идентифицировать себя при помощи ИД-карты, мобильного ИД или же с помощью паролей от интернет-банка.

До воскресенья, 8 октября, можно отдать свой голос досрочно и на 28 уездных избирательных участках , которые будут открыты с 12:00 до 20:00. Голосовать можно на любом участке вне зависимости от места жительства.

С 9 до 11 октября досрочное голосование продолжится на всех 557 избирательных участках.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

Президент проголосует в школе

Свой голос на муниципальных выборах отдаст сегодня и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Она проведет урок обществознания в Юриской гимназии и примет участие в электронном голосовании в школе, чтобы мотивировать молодежь активнее голосовать на выборах.

Президент призывает школьников подумать о том, что именно они хотели бы изменить в своих родных краях.

Проголосовать на выборах в местные органы самоуправления в общей сложности могут 1 100 906 человек. Среди потенциальных избирателей в том числе 24 334 молодых человека в возрасте 16-17, которые впервые в жизни получили возможность проголосовать на выборах.

В 2013 году в ходе выборов в местные самоуправления явка составила чуть более 57% процентов от общего числа избирателей.