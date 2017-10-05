"Инсайт": как уклоняются от службы в Эстонской армии

На этой неделе более 1000 молодых призывников отправились на срочную службу. По статистике каждый третий из них – доброволец. Однако не секрет, что многие уклоняются от воинской обязанности.

Программа "Инсайт" познакомилась с популярными способами “откоса” от Эстонской армии.

По словам генерального директора Департамента оборонных ресурсов Маргуса Паэ, каждый год медкомиссию проходит около 12 000 человек и примерно 24-25% из них признаются непригодными. Сколько призывников в действительности уклоняется от службы, не знает никто. Очевидно только то, что многие не хотят идти в армию. А если есть спрос, то обязательно найдется предложение, и не одно.

Ветеран против бюрократии

Первый способ – c помощью юриста. В последнее время в социальной сети Facebook можно заметить рекламу юридического бюро ArmyLaw, которое предлагает шанс на спасение от военкомата.

Бюро помогает не каждому. Потенциальный клиент не может быть моложе 25 лет, он должен обзавестись или семьей или собственным бизнесом, т.е. веской причиной, почему ему не до службы.

"Мы найдем для Вас решение, благодаря которому Вы, возможно, сможете выйти "сухим из воды", – сказано в рекламе проекта. Автор объявления – Андрей Вестеринен. Юрист, ветеран Афганистана, награжден орденом Орлиного креста за воинскую доблесть.

Почему человек с таким послужным списком помогает избежать призыва? По словам самого Вестеринена, им руководит коммерческий интерес. "Я просто провел соответствующий анализ рынка. Смотрю, эта ниша свободна. Плюс у меня есть опыт борьбы с бюрократией, при моем личном содействии. И я подумал, а почему нет?" – объяснил юрист.

"Мы не помогаем людям откосить от армии, а мы помогаем людям, нашим потенциальным клиентам, пройти бюрократическую борьбу в нужном ему русле"

Департамент оборонных ресурсов осуждает деятельность подобных бюро. "Это так же немыслимо как то, что существуют фирмы, которые предлагают услугу уклонения от налогов. Мы не можем мириться с теми, кто предоставляет услуги, помогающие гражданам не исполнять обязанности, возложенные на них законом", – сказал Маргус Паэ.

Однако Вестеринен утверждает, что его компания не помогает уклониться от службы, а всего лишь занимается правовым сопровождением и действует исключительно в рамках закона. "Мы не помогаем людям откосить от армии, а мы помогаем людям, нашим потенциальным клиентам, пройти бюрократическую борьбу в нужном ему русле", – объяснил юрист.

Однако в департаменте мириться с проектом Вестеринена не согласны. "Мы анализируем, оцениваем ситуацию. Пока смотрим. Очевидно, что это поведение совершенно точно нельзя терпеть, – сказал Паэ. – Если мы не отреагируем на это достаточно жестко, это будет знаком, что могут появиться другие подобные предложения".

По словам Вестеринена, за два месяца существования проекта ArmyLaw уже около десятка молодых людей решили прибегнуть к его услугам.

Медкомиссия: сейчас или никогда

Фирма Вестеринена предлагает правовое сопровождение, а не гарантированное освобождение от службы. Есть и другой вариант, тоже легальный – воспользоваться отсрочками.

По словам Паэ, законных поводов для отсрочки достаточно. "Закон щедро дает возможности получить отсрочки по причине лечения, обучения или других обстоятельств. Некоторые люди делают выбор в пользу того, чтобы найти и воспользоваться всеми возможными основаниями", – прокомментировал глава департамента.

Однако, отсрочка – это лишь временное решение. Чтобы каждый год не искать новый повод, можно попытаться получить заключение медкомиссии о непригодности к службе. Все что нужно – найти у себя болезнь, которая помешает отдать долг родине.

"Один из самых распространенных способов избежать службы "закосить по голове"

О том, как происходит "откос" по медицинским причинам, "Инсайту" рассказал молодой человек по имени Владислав. Несколько лет назад ему пришла повестка, но служить он не пошел. Помешал диагноз: "слабое расстройство личности при наличии стрессовых ситуаций и возможность шизофрении". По словам Владислава, диагноз означает, что ему крайне сложно общаться с посторонними людьми. Наличие в диагнозе шизофрении говорит о серьезном психическом (или психотическом) расстройстве.

На самом деле Владислав здоров. Он заранее изучил симптомы заболевания и изобразил их перед медкомиссией. "Я решил откосить, так сказать, легально. <...> Когда остался последний врач-психолог, я понял, что все, если косить, то надо прямо здесь и сейчас", – рассказал молодой человек.

Имитация оказалась правдоподобной. Владислав, как говорится, "закосил по голове". Это один из самых распространенных способов избежать службы. Но есть и другие.

Шрам на коленной чашечке

Как рассказал тот же молодой человек, можно найти врача, который согласится поставить серьезный диагноз, несовместимый с армейской службой. По его словам, это будет стоить 500-600 евро.

Одному из таких врачей, неврологу, торговавшему поддельными справками, в мае этого года Госпрокуратура предъявила обвинения.

Кроме того находятся врачи, которые соглашаются сделать надрез на коленной чашечке. "Ты говоришь, что была травма, операция и все такое, и ты не можешь служить", – объяснил Владислав. По его словам, такая процедура стоит дешевле поддельной справки.

"Из-за демографической ситуации число призывников падает, самая молодая возрастная группа не насчитывает уже и 6000 человек"

Существует еще как минимум десяток способов избежать службы. Но что заставляет людей ими пользоваться? Глава Департамента оборонных ресурсов считает, что желания уклониться тем меньше, чем раньше призывник получает повестку. "Очевидно, что чем дольше откладывается срочная служба, будь то со стороны призывника или из-за нашего планирования, тем больше возникает объективных обстоятельств вроде работы, образования, долгов, семьи, которые препятствуют срочной службе в старшем возрасте", – сказал Маргус Паэ.

Вестеринен с этим согласен. "Я считаю, что если человек занимается бизнесом, <...> то это одна из основных причин. Вторая причина – это, например, его семья", – сказал он.

"Я, безусловно, люблю эту страну, но я считаю, что я не так должен отдавать долг этой стране. Мне семейные обстоятельства не позволяют зарабатывать 100 евро в месяц", – поделился своими причинами Владислав.

Пока призывники "косят", департаменту приходится напрягаться все больше и больше. По словам Паэ, из-за демографической ситуации число призывников падает, самая молодая возрастная группа не насчитывает уже и 6000 человек. Для сравнения, призывников, рожденных в 1990-1991 годах, было более 10 000. "То есть выбор уменьшается, и нужно больше стараться, чтобы в получить тех, кто годен", – заключил он.