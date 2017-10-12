Нестор: после скандала Рыйвас должен подать в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу

Спикер Рийгикогу Эрки Нестор считает, что Таави Рыйвас должен сам подать в отставку с поста вице-спикера парламента в связи со скандалом в Малайзии.

По данным газеты Eesti Päevaleht, несколько членов делегации под руководством реформиста повели себя крайне неприлично в отношении девушек на вечеринке в Малайзии. Она состоялась в рамках деловой поездки. В статье упоминается три нелицеприятных эпизода, произошедших с девушками на вечеринке после официальных мероприятий в Малайзии. Одна эстонка стала жертвой сексуальных приставаний. Хотя газета не назвала имя агрессора, по данным "Актуальной камеры", в этом случае им был сам вице-спикер. Сегодня реформист, недоступный для прессы, признался в письме для СМИ, что у находившейся на вечеринке женщины были претензии именно к нему.

"Мне искренне жаль, что я задел чьи-то чувства... Хотя воспоминания о случившемся у сторон конфликта не совпадают, это не умаляет тот факт, что часть участников мероприятия чувствовали себя на нем плохо", – написал Рыйвас.

Рыйвас также добавил, что принес извинения женщине при встрече, на этом, по его словам, конфликт был исчерпан.

Процедуры выражения недоверия вице-спикеру не существует, а выборы в правление Рийгикогу происходят раз в год, поэтому, по словам спикера парламента Эйки Нестора, вице-спикер Таави Рыйвас должен сам принять решение и подать в отставку.

"Он навредил имиджу парламента и политике. Могу предложить коллегам из оппозиции подумать об этом", – сказал спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

Кандидатуру Рыйваса на пост вице-спикера предлагала фракция реформистов. Эйки Нестор обсудил сложившуюся ситуацию с лидером партии Ханно Певкуром.

"Безусловно, мы не знаем в деталях всего того, что там произошло. Полного обзора нет. Но что я могу сказать определенно, если дело касается пятого человека в иерархии эстонского государства, то в таком случае это не мелочь, и необходимо все точно разузнать", – отметил другой вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа.