Полиция: Лаура-Лийз ночевала в безопасном месте, она ушла из дома сознательно

Разыскиваемая полицией и добровольцами в течение нескольких дней 10-летняя Лаура-Лийз ночевала в безопасном месте, сказал ERR руководитель Ляэне-Харьюского полицейского участка Вейко Рандлайне.

"Состояние здоровья найденной в пятницу в 11 часов Лауры-Лийз хорошее, поэтому нет причин волноваться. Она не ночевала под открытым небом, у нее были приличные условия жизни в то время, пока она была вне дома", – сказал Рандлайне.

На вопрос, где же девочка ночевала, Рандлайне отвечать не пожелал.

"Она очень сообразительная девочка, у нее было запланированное место, где она может безопасно переночевать, чтобы никто о ней не знал и не сообщил нам", – отметил Рандлайне.

По заверению полицейского, это было действительно безопасное место, а целью девочки было – исчезнуть.

"Речь идет о 10-летней девочке, которая не могла даже представить, насколько масштабная операция проводилась по ее поискам и насколько волновались люди во всем Таллинне. Но она – всего лишь 10-летний ребенок, который по каким-то причинам не хотел идти домой и хотел чувствовать себя в безопасности в где-то в другом месте", – добавил он.

Рандлайне сказал, что девочка выключила свой мобильный телефон и сделала все для того, чтобы полиции было сложно ее найти.

Ребенок не голодал

К счастью, в течение этих двух дней Лауре-Лийз не попала в опасную ситуацию. Голодной девочка тоже не была.

"Для нас эта история не закончилась нахождением девочки. Наши партнеры из Союза защиты детей и местного самоуправления занимаются ребенком и его семьей, чтобы найти ответ на вопрос, почему она решила таким образом уйти из дома и ничего не сообщать о себе", – сказал Рандлайне.

Полицейский отметил, что семья девочки сама по себе не проблемная, но зачастую за такими исчезновениями стоят проблемы в семейных отношениях.

Поисками девочки в порту кроме восьми полицейских занимались 26 добровольцев из резервной спасательной группы. После того, как информация о пропавшей девочке прозвучала в эфире передачи ETV "Aktuaalne kaamera", к поискам присоединились 15 добровольцев из гражданских. Однако круг полицейских и людей, занимавшихся поисками ребенка в течение двух дней, был гораздо шире.

Вейко Рандлайне поблагодарил всех, кто помогал полиции и сообщал информацию.