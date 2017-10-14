Актуальная камера 14.10.2017 (20:00)

В воскресенье, 15 октября, в Эстонии вывесят государственные флаги по случаю дня выборов в органы местных самоуправлений.
Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.
На седьмом этаже башни Нарвского замка состоялось открытие фотовыставки эстонского фотографа Филиппа Соловьева "Воспоминания о Кренгольме", передает "Актуальная камера".
Серия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил