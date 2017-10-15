Опрос: за кого и почему голосуют жители Нарвы? ({{commentsTotal}})
Предлагаем вашему вниманию итоги небольшого опроса, проведенного на избирательных участках приграничного города.
Предлагаем вашему вниманию итоги небольшого опроса, проведенного на избирательных участках приграничного города.
В субботу около 10 утра в заливе Мууга была обнаружена моторная лодка с двумя мертвыми гражданами Финляндии.
Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.
В пятницу на 86-м году жизни в больнице скончался эстонский писатель Хенн-Каарел Хеллат, опубликовавший первый фантастический роман на эстонском языке и привнесший в эстонский язык термин "ulme" (фантастика).
Серия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил